У Харкові пройшов благодійний забіг на підтримку людей з інвалідністю

Благодійний забіг "Біжимо разом" за участю 300 людей на підтримку створення тренажерних умов для людей з інвалідністю відбувся по Білгородському шосе у Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла організатор забігу, керівник благодійного фонду "Соціальне місто" Ганна Буслаєва.

"Людям з інвалідністю тренажерний зал потрібен для реабілітації та підтримки фізичної форми. Заняття в тренажерному залі також дуже важливі для професійних спортсменів-паралімпійців та включені в їх робочий графік. Але у Харкові зараз немає жодного спеціалізованого тренажерного залу для людей з інвалідністю, який був би архітектурно доступним і в якому були б спеціальні універсальні тренажери. Більшість тренажерних залів відмовляють людям з інвалідністю, аргументуючи це відсутністю спеціальних умов. Мета забігу - придбання обладнання для першого в Харкові інклюзивного тренажерного залу, який незабаром відкриють на вулиці Іванівській, 5", - зазначила Буслаєва.

Благодійний забіг у Харкові / Фото: Depo.Харків

За її словами, забіг "Біжимо разом" стартував біля Велоцентру о 10:00 на дистанції 5 км: "Серед понад 300 учасників різного віку було й чимало людей з інвалідністю на візках. Рух транспорту під час забігу був заборонений. На дистанції чергувала бригада лікарів "швидкої", та волонтери, які забезпечували масковий режим та гідратацію. Інцидентів не було".

Захід організовано спільно з партнерами - благодійним фондом "Соціальна служба допомоги", громадянською організацією інвалідів "Креавіта" та за підтримки Харківської міської ради, зокрема, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

За словами організаторів, наразі ще неможливо сказати, скільки грошей зібрано завдяки заходу. За правилами забігу, стартовий благодійний внесок до 23 травня був у сумі 200 грн, а у день заходу - 300 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у межах стратегії безбар'єрності пропрацьовується шість напрямків. Зокрема, триває робота над планом дій, презентовано сервіс для людей із порушенням слуху.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору розроблена у межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської та на виконання відповідного указу Президента України.