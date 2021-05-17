У межах стратегії безбар'єрності пропрацьовується шість напрямків — Зеленська

У межах стратегії безбар'єрності пропрацьовується шість напрямків

Про це на пресконференції, яку організував Укрінформ, сказала перша леді Олена Зеленська.

“В рамках стратегії ми виокремили 6 великих напрямків. Триває робота над планом дій, міжвідомча робоча група продовжує свою роботу, стратегія взята за основу, і в кожному напрямку будуть розроблятися цільові програми, окремі проєкти", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська під час презентації сервісу для людей з порушенням слуху / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Перша леді зауважила, що до розробки стратегії долучені не тільки державні органи, народні депутати, а й громадські організації, міжнародні організації, які опікуються проблемами безбар'єрності, які вже впроваджують деякі ініціативи. Як приклад вона навела ініціативу створення наземних пішохідних переходів для людей з інвалідністю, яким незручно користуватися підземними пішохідними переходами.

Олена Зеленська зазначила, що питання безбар'єрності дуже широке, і навіть люди, які не мають інвалідності, можуть стикатися з різними проблемами, які створюють бар'єри в їхньому житті: фінансовими, соціальними, через нестачу освіти, неможливість нормально пересуватися містом, якщо є маленькі діти, проблеми для літніх людей тощо.

"77% українців відчувають бар'єр навколо себе. Я впевнена, що великий шлях починається з маленьких кроків. Головне, щоб ми розуміли, що ми всі різні, і наше суспільство має бути універсальним для всіх", - сказала Зеленська.

Зокрема в межах стратегії безбар'єрності були представлені напрацювання для ефективної комунікації органів державної влади з людьми з порушенням слуху. Так, за даними МОЗ, на сьогодні в Україні майже 2 млн людей мають розлади слуху, 30% з них щодня в спілкуванні користуються жестовою мовою.

Відтак на сайтах Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Національної поліції в місті Києві розташовані віджети у вигляді вуха, за допомогою яких людина з порушеннями слуху може зв'язатися з оператором, який володіє жестовою мовою, поставити свої питання і отримати відповіді на них.

Окрім цього, як повідомив на пресконференції секретар ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» Антон Гулідін, надалі планується записувати відеовідповіді на найпоширеніші запитання і розміщувати їх на сайтах органів влади, з тим щоб люди з порушенням слуху могли швидко отримати інформацію.

Також, за словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, розглядається питання закупівлі планшетів для ЦНАПів, за допомогою яких люди з порушенням слуху зможуть зв'язатися з сурдоперекладачем та через нього поспілкуватися з працівниками установи.

Фото: ОП