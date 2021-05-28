Олеськів: Розробляємо новий тур Тернопільщиною

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) працює над розробкою нового туру Тернопільщиною.

Про це в коментарі Укрінформу під час престуру повідомила голова ДАРТ Мар‘яна Олеськів.

"Ми проїжджаємо зараз із представниками ЗМІ і кількома туроператорами новий триденний маршрут Тернопільщиною, який би нам хотілося продавати українцям наступними роками. Це і Кременець, і Бережани, і Чортків, і Збараж. У ці місця люди могли би приїхати на три дні, починаючи з цього літа", – сказала Олеськів.

Вона зазначила, що Держтуризм та команда #МандруйУкраїною планують найближчим часом зробити промоцію туристичного маршруту.

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"Ми думаємо, що почнемо його (тур – ред.) поступово рекомендувати через місяць, тому що ще треба провести ряд тендерних процедур. Більш детально всі його зйомки будемо робити впродовж літа, осені і поступово будемо виводити в ефір із більш потужною промоцією", – додала очільниця відомства.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму у червні 2020 року дало старт проєкту #МандруйУкраїною, мета якого – популяризувати внутрішній туризм.