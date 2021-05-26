На Закарпатті стартувало масове цвітіння Долини нарцисів

В урочищі Кіреші, що біля міста Хуст на Закарпатті, квітне унікальна Долина нарцисів. Наразі в долині розпочалося масове цвітіння нарциса вузьколистого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Фейсбуці.

«Вже почалося масове цвітіння Долини нарцисів. Тож, якщо ви ще не бачили цієї краси і не насолоджувались п'янким ароматом цих квітів, поспішайте до нас», – йдеться в повідомленні.

Як додали у заповіднику, цвітіння триватиме до кінця тижня.

Читайте також: На Закарпатті зацвіла Долина нарцисів