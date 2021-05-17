На Закарпатті зацвіла Долина нарцисів

На Закарпатті розквітла унікальна Долина нарцисів. Цьогоріч цвітіння затрималося на понад два тижні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів закарпатський гід Сергій Прокоп.

За його словами, перші квіти розкрилися в Долині нарцисів під Хустом минулого тижня, на вихідних він із туристам фіксував тут до 50% відкритих бутонів.

"Утім, половина нарцисів в Долині іще в бутонах, вони розквінуть масово за кілька днів, тому сміливо прогнозуємо пік цвітіння на наступні вихідні, 22-23 травня", – сказав Прокоп.

Він зауважив, що цьогоріч Долина нарцисів запізнилася із цвітінням і пропустила пікові потоки туристів на Закарпатті на початку травня, відтак, цвістиме переважно для місцевих.

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"Іще один нюанс – цьогоріч через холодну весну квіти пізно розкрилися, але зараз уже достатньо тепло, то цвітіння буде недовгим. Тому радимо усім, хто бажає побачити Долину нарцисів в цвіту, поспішити", – додав гід.

За його словами, наразі вхід на територію заповідника для дорослих коштує 25 гривень, дитячий та пільговий квитки – 15 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч у Долині нарцисів продовжується експеримент еколога Мішеля Якобі, який випасає в заповіднику стадо карпатських буйволів.