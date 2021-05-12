У Вінниці в центральному парку розквітли 40 тисяч тюльпанів

У вінницькому Центральному парку ім. Миколи Леонтовича розцвіли 40 тисяч тюльпанів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в МКП «Вінницязеленбуд».

«Ці квіти висаджені восени 2019 року і вперше зацвіли торішньої весни. Але через тодішню заборону прогулянок у парках через пандемію коронавірусу їх майже ніхто й не бачив. Тож цьогоріч вінничани, вважайте, вперше можуть насолодитися цією красою», – повідомили у компанії.

У «Вінницязеленбуді» зазначили, що на клумбах, розташованих уздовж центральних алей парку, висадили білі, жовті та рожеві голландські тюльпани. Вони виразно контрастують з першою весняною зеленню.

Створення тюльпанової оази у центрі міста коштувало близько 500 тисяч гривень.

Фото: зі сторінки Сергія Моргунова у Фейсбуці