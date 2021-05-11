У ландшафтному парку «Тилігульський» розцвіла червонокнижна ковила

На території регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Тилігульський", який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, розцвіла червонокнижна ковила.

Про це передає Укрінформ, з посиланням на сторінку парку у Фейсбуці.

«На Тилігульському лимані ковила росте на степових, цілинних ділянках, які примикають до водоймища. Це рідкісна рослина, яка занесена до Національної червоної книги, тому рвати її заборонено законом», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ковила - культова рослина, вона є символом українського степу. Особливо ефектно виглядає, якщо дивитися на неї проти сонця. Підсвічені "пір'ячка" ковили контрастно виглядають на тлі землі і неба.

Червонокнижна ковила розцвіла у парку «Тилігульський» / Фото: Регіональний Ландшафтний Парк Тилігульский

Ковилу по праву можна вважати національною гордістю, оскільки в світі залишилося не так багато місць в дикій природі, де все ще росте ця дивовижна рослина.