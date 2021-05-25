У Туреччині повернули до життя велетенський платан, звалений штормом

У Туреччині вилікували 184-річний платан, який звалив шторм у 2017 році.

Про це передає Укрінформ із посиланням на видання Hurriyet Daily News.

«184-річне дерево, повалене штормом чотири роки тому в Стамбулі, повернулося до життя в результаті всебічних зусиль влади», – йдеться в повідомленні.

Дерево заввишки 25 метрів, яке росло в районі Ченгелкьой, було популярним серед місцевих жителів, які знаходили затінок та відпочивали під його розлогою кроною. Платан ріс на площі за 10 метрів від Мармурового моря. У 2017 році потужний шторм повалив його, як і 2118 інших дерев по всьому місту.

Жителі району звернулися до влади з проханням врятувати старий платан. За роботу взялася муніципальна служба району. Платан обстежили та виявили, що через близькість до моря він згнив зсередини. Дерево обрізали, вичистили та підживили. На другий рік лікування платан пустив перші пагони. Тепер дерево повернули на попереднє місце, закріпивши з усіх боків.

Фото: hurriyetdailynews.com