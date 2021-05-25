У 2021 році було подано більш ніж 250 заявок на відбір до лайфгардів Kyiv Lifeguard Service.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У новому сезоні на пляжах міста будуть працювати 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах. Усі рятувальні пости підлягають перевірці перед стартом пляжного сезону», – зазначається у повідомленні.

Як розповіли в комунальному підприємстві «Плесо», на муніципальному пляжі «Венеція» відбулося відкрите тренування столичних рятувальників. Під час заходу лайфгарди відпрацьовували елементи рятувальної операції, надання першої домедичної допомоги, а також спортивну лайфсейвінг-дисципліну Beach flags.

На пляжах Києва працюватимуть 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Київські лайфгарди показали на тренуванні рівень фізичної підготовки, а також поділилися основними принципами роботи пляжних рятувальників: дисципліна, чесність, командний дух.

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Під час літнього сезону лайфгарди тренуються регулярно. Базове тренування – це розминка, біг із перепонами, силові вправи. Перед відбором до Kyiv Lifeguard Service кожен лайфгард складав нормативи з плавання: 50 метрів – до 1 хвилини, 250 метрів – до 8 хвилин, 20 метрів під водою.

Як повідомлялося, столичні комунальні підприємства активно готують муніципальні пляжі до купального сезону. Сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.