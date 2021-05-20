Пляжі Києва готують до купального сезону

Столичні комунальні підприємства активно готують муніципальні пляжі до купального сезону.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання Колегії КМДА заявив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний, повідомляє пресслужба КМДА.

«Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти», – повідомив він.

Возний наголосив, що лабораторні дослідження води для купання проведуть, коли температура у водоймах перевищить 18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 140 щодо санітарних норм та правил, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод та відкриття купального сезону. За результатами – пляжі мають отримати відповідні паспорти готовності.

За його словами, 9 муніципальних пляжів цьогоріч претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор».

«Міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» пляжі Києва отримують із 2017 року. Цього року столиця подала дев’ять пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор». Це пляжі «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Троєщина», «Чорторий» та «Галерний». Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі», – зазначив Возний.

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КП «Плесо», яке відповідає за зовнішній благоустрій, охорону, утримання та експлуатацію внутрішніх водойм і земель водного фонду, вже розконсервували пляжний реманент, здійснили всі екологічні, санітарні та протиепідемічні заходи. Постійно контролюється якість питної води, води поверхневих водоймищ та піску.

Наразі на пляжах вже встановили питні фотанчики, души і туалети, тапчани, кабінки для переодягання, урни для сміття, а також рятувальні вишки.

Планується, що на 25 пляжах цього літа працюватимуть рятувальники, а ще пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами. На пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску.