В Одесі запустили курортний трамвай

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» поновило рух трамвая №22 за маршрутом «Слобідка – гідропарк «Лузанівка».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у дирекції підприємства.

«Поновлено роботу трамвайного маршруту №22, який забезпечує пасажироперевезення протягом курортного сезону із Слобідки до гідропарку «Лузанівка», – зазначили в КП.

Жителі цього мікрорайону і туристи мають змогу здійснити безпересадкові поїздки через територію Пересипу, вулицею Чорноморського козацтва і Миколаївською дорогою, аж до пляжу «Лузанівка».

В Одесміськелектротрансі додали, що з відкриттям курортного сезону також поновлено рух на трамвайному маршруті №18, що курсує між Куликовим полем і 16-ю станцією Великого Фонтану і користується популярністю у містян і туристів.

Варто зазначити, що станом на 14 травня температура повітря в Одесі лише 16°C, а температура морської води – 14°C. За даними ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», морська вода за санітарно-мікробіологічними показниками у 22 зонах рекреації морського водокористування відповідає нормативним вимогам.