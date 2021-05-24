На столичній ВДНГ створять сучасний урбанпарк

У Києві за президентською програмою "Велике будівництво" на території Національного комплексу «Експоцентр України» створять сучасний урбанпарк. Підготовчі роботи стартують уже 28 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в адміністрації ВДНГ.

Зазначається, що новий парк стане простором для заняття численними видами спорту: від традиційних бігу, йоги, тенісу, футболу та баскетболу до паркуру, клаймбінгу та скейту. Всі локації будуть безкоштовними для відвідувачів.

Крім спорту, тут планують проводити батли та джеми вуличних культур, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу.

Проєкт реалізують за підтримки Офісу Президента у межах президентських програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна».

Урбанпарк стане частиною спортивного кластера ВДНГ, до розроблення якого залучили литовського урбаніста Тадаса Йонаускіса та українську команду Urban Reform, яка реалізувала три проєкти урбанпарків та багато архітектурних концепцій вуличних культур у Харкові. Фінальний план представлять у червні, а підготовчі роботи стартують уже 28 травня.

Як повідомлялося, створення масштабних спортивних об'єктів уже другий рік відбувається по всій Україні за президентською програмою розвитку інфраструктури «Велике будівництво».

Координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що цьогоріч за інфраструктурною програмою відкриють 80 стадіонів та 29 басейнів у різних регіонах країни.