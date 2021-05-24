У Кам’янці-Подільському стартує сезон літніх безкоштовних екскурсій

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині від 29 травня стартують літні безкоштовні екскурсії «Вулицями Старого міста».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.

«Упродовж усього літа щосуботи кожен охочий зможе долучитися до екскурсії-знайомства із затишними та атмосферними вуличками Старого міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безкоштовні екскурсії стартують у суботу, 29 травня.

Для участі в екскурсії потрібна попередня реєстрація, адже в одній групі може одночасно бути не більш ніж 20 осіб.

Серед найпопулярніших локацій Кам’янця-Подільського – Старий замок, кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, Музей старожитностей, будівля польського магістрату, Руська брама, Смотрицький каньйон, 379-метровий міст «Стрімка лань» («Лань, що біжить»).