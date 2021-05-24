У харківському екопарку в родині бізонів з'явився первісток

Перший малюк народився у бізонів, які разом з іншими тваринами живуть у ландшафтному "Фельдман Екопарку", що на кільцевій дорозі в Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів завідувач сектору "Копитні" екопарку Сергій Попов.

"Дитинча в родині бізонів з'явилося тиждень тому. Воно зовсім маленьке, в десятки разів менше за своїх батьків-велетнів, але підростає прямо на очах. Від мами воно ні на хвилину не відходить, майже весь час їсть молоко", – зазначив Попов.

За його словами, стать малюка ще точно не визначили, а ім'я, за традицією, пропонують вибрати в соцмережах.

"Побачити малюка разом з родичами – в стаді бізонів один самець і три самки – можна в просторому вольєрі, розташованому поруч із зоною "Триозер’я", – додав завідувач сектору "Копитні".

Він зауваажив, що бізони прибули до Харкова 2019 року з біозаповідника "Асканія-Нова".

"Судячи з появи первістка, вони повністю адаптувалися. Розраховуємо збільшити поголів'я і розширити територію вольєра ще на кілька гектарів. Це буде окремий сафарі-комплекс, де поруч з бізонами оселяться інші великі копитні, а також птахи і, можливо, хижаки", – розповів Попов.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі 16 квітня в Харкові у ландшафтному "Фельдман Екопарку" випустили в природу майже 2000 кажанів, врятованих взимку в тутешньому єдиному в Україні і найбільшому в Східній Європі Центрі реабілітації червонокнижних кажанів. Перший масовий випуск відбувся навесні 2013 року.

Ландшафтний "Фельдман Екопарк" створений в 2013 році з ініціативи народного депутата України Олександра Фельдмана. У колекції екопарка - 5000 тварин 300 видів. Відвідування екопарка безкоштовне. Також з травня передбачена щоденна безкоштовна доставка відвідувачів автобусами екопарка за графіком зі стоянок біля станцій метро "Держпром" та "Героїв Праці".

Фото: @FeldmanEcopark