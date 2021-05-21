У Миколаївському зоопарку народилося дитинча зебри - мама і малюк почуваються добре.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку зоопарку в Фейсбуці.

"Раді повідомити приємну новину: в нашому зоопарку у сімействі зебр Чапмана ( Equus burchelli chapmani) у пари Аладіна та Біанки 6 травня народилося дитинча (самиця). Пологи пройшли добре. Взаємовідносини матері та дитинча хороші. Згодом співробітники зоопарку підберуть малечі ім'я. А поки що, Біанка із новонародженим малям утримуються окремо від іншої групи зебр. Мама ревниво захищає своє дитинча та закриває його від спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найближчими днями за сонячної та теплої погоди дитинча з мамою можна побачити у літньому вольєрі для зебр.

Миколаївський зоопарк є членом Європейської Асоціації Зоопарків і Акваріумів (EAZA), бере участь у 18-ти Європейських програмах розведення рідкісних видів (ЕЕР).

Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого в миколаївському зоопарку у пари левів Ланка і Лоли народилися левенята - самець та самиця.

Фото: Nikolaev zoo