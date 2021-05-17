Карликові мавпочки і корови часів мамонтів: у Бердянському зоопарку – нові тварини

У Бердянському зоопарку "Сафарі" з'явилися нові види тварин: пуми, шотландська худоба, смугасті гієни, а також народилися рідкісні мавпочки "Жоффруа".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зоопарк "Сафарі" з'явився в Бердянську 2009 року і вже через 7 років отримав звання "Кращий зоопарк України". Щорічно колекція тварин поповнюється новими видами.

"У грудні приїхали пуми: хлопчикові 5 років, дівчинці - 2,5 року. Перше знайомство не вийшло і ми їх розсадили. Зараз готуємо для них вольєр, але знайомити їх будемо тільки на період спарювання. У природі все хижаки, крім левів, живуть поодинці. З'явилися перші гієни. Самцю 6 місяців, а самці - 5. До трьох років вони будуть рости і досягнуть до 80 см в холці, а важити будуть до 90 кг. Крім того, у нас з'явилася пара дуже рідкісних тварин - шотландська худоба. Це унікальна тварина часів мамонта. Через 1,5 - 2 роки вони наберуть масу. Ця тварина не боїться холоду і спить на землі при температурі до мінус 40 градусів ", - розповів власник зоопарку Ігор Кальченко.

Загальна площа зоопарку становить 9,7 га, з яких - 7 га - це кормова база. Як тільки міська рада Бердянська оформить всі необхідні документи, площа зоопарку збільшиться ще на 2,7 га. Там будуть побудовані нові вольєри для тварин.

"Зоопарк - це зоологічна колекція і паркова територія. У нас понад 470 видів рослин і понад 130 видів тварин ", - розповів в ході екскурсії територією Кальченко.

Влітку за тваринами доглядають 75 кіперів, взимку - 40.

З початку року в зоопарку народилося понад 50 видів тварин. Серед них - ігрунка "Жоффруа" - це примат із сімейства павукоподібних мавп. Малюкам всього три тижні.

"Годуємо кожні три години. При народженні важили 40 г, а зараз - 55. Коли малюки народжуються, то їх носять і татусі, і матусі. Тато не захотів носити на собі малюків, незабаром і мама залишила їх, ми забрали і тепер виходжуємо", - розповіла кіпер Олена.

Співробітники зоопарку виходжують і тримісячну "Фею" - дитинча павіана. У зграї вона прожила місяць, але її не прийняли. За словами співробітників зоопарку, почався справжній булінг і малятко довелося забрати зі зграї.

У Бердянському зоопарку "Сафарі" з'явилися нові види тварин / Фото Дмитра Смольєнка

Бердянський зоопарк - єдиний приватний зоопарк в Україні, який є членом Євразійської регіональної асоціації зоопарків та акваріумів. Ігор Кальченко каже, що за 10 років (так само стільки років "Сафарі" входить в EARAZA) побував у 250 зоопарках Європи та, якби не коронавірус, то зараз також знаходився б десь в Європі і укладав контракти про купівлю нових тварин або обмін тваринами.

Згідно з даними соцдосліджень, у Чехії, Польщі, Словаччині середньостатистична сім'я відвідує зоопарки 10-11 разів на рік, в Україні - 1-2 рази на рік.

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