У бердянському зоопарку "Сафарі-парк" відкрився тераріум

У приватному бердянському зоопарку "Сафарі-парк" відкрився тераріум, де представлені 42 види тварин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Довжина тераріуму 37 метрів, ширина - 4,7 м, загальна площа - понад 200 квадратів, половина її - це вольєри для тварин. Зараз там мешкають 42 види тварин", - розповів директор зоопарку Ігор Кальченко.

За його словами, деякі тварини чекали на "новосілля" близько трьох років.

"Тварин ми купили ще раніше, до карантину… Вони перебували в зимниках, а зараз обживаються у великих "квартирах". У кожному вольєрі - тепла підлога, басейн із теплою водою, у крокодилів - з очищенням", - додав Кальченко.

У бердянському "Сафарі-парку" відкрився тераріум / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У тераріумі зараз живуть двоє крокодилів: самка "Женька" і самець "Сашко". Взимку їхні вольєри планують об'єднати, щоб пара познайомилася і могла привести потомство.

Крім цих, більш ніж двометрових постояльців, у новому приміщенні живе безліч змій, ящірок, варанів.

"Плануємо, що до нас приїдуть цікаві види: отруйна змія гюрза і королівські кобри. Взагалі з таким тераріумом неможливо не мати таких розкішних тварин", - переконаний Кальченко.

Звичайно, вхід у зоопарк дозволяється лише в масках, відвідувачів пускають групами не більш як 15 осіб.

Як повідомлялося, цієї весни в "Сафарі-парку" стався справжній бебі-бум: у березні біла тигриця Азіра народила трьох тигренят, малюк з'явився в сімействі лемурів, а також уперше привели потомство біловухі тамарини - рід мавп із родини ігрункових.