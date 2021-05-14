У Бердянському зоопарку показали одномісячних білих тигренят

У Бердянську в зоопарку "Сафарі" у пари білих тигрів місяць тому народилися малюки. У п'ятницю тигренят вперше вивели на прогулянку,

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"12 квітня народилися тигренята: перше народилося о 7:10, а друге - через хвилин 40. У місяць їм зробили перше щеплення. А сьогодні їх уперше вивели на прогулянку. Вони намагаються заховатися. Для них це стрес. Такої великої кількості людей вони ніколи не бачили, максимум двох", - розповідає власник зоопарку Ігор Кальченко.

Мама маленьких хижаків - Азіра, а тато - Француз. У цієї пари це вже четверте потомство. Коли малюки трохи підростуть, то поїдуть в інший зоопарк. Який - поки що не розголошується.

Сьогодні у тигренят відбулося і перше публічне зважування: хлопчик важить 6,2 кг, а дівчинка - 5,1 кг.

"Хлопчик має білий рідкісний окрас. Такого окрасу малюки народжуються тільки в Азіри та Француза", - зазначає Кальченко.

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Імена малюкам ще не дали, в зоопарку кажуть, що звірі згодом самі натякнуть, як їх слід назвати.

Цього року в Бердянську в зоопарку справжній бебі-бум. Дитинчата народилися у більш як 50 видів тварин.