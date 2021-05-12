У новому зоопарку Харкова слонам віддали комплекс із басейном та водоспадом

В оновленому після реконструкції Харківському зоопарку, відкриття якого планують у День міста, 23 серпня, слонам віддали комплекс із басейном та водоспадом.

Про це повідомляє пресслужба зоопарку у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Після знайомства з літнім вольєром (у квітні – ред.) слони Аун і Тенді освоюють нову будівлю комплексу «Королівство слонів» із внутрішніми вольєрами загальною площею 1737 м кв. І це найбільший об’єкт зоопарку», – йдеться у повідомленні.

Зимові вольєри для слонів – це чотири зоотехнічні й один експозиційний. В останньому розташований басейн, у розпорядженні слонів водоспад, колони оздоблено дерев’яним брусом для чесання, поїлки автоматичні, у стінах – годівниці. Також є спеціальні верхні годівниці для підвішування кормів як елементів збагачення середовища.

На підлозі – пісок, що, як зазначили у пресслужбі, говорить про абсолютно новий стандарт для утримання слонів. Адже піщане покриття забезпечує зовсім інший рівень благополуччя цих тварин. І в Україні піщане покриття для слонів вперше застосовується саме у Харківському зоопарку.

«Попри велику кількість усього надсучасного Аун у нових володіннях освоївся дуже швидко, неначе мешкав тут увесь час. А ось Тенді поки що ставиться до своїх апартаментів з обережністю і, як справжня господиня, перевіряє усе на міцність», – розповіли у зоопарку.

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Спостерігати за життям слонів відвідувачі зможуть через скло. За безпечну дистанцію відповідає спеціальна тросова огорожа, що не дасть змогу тваринам підійти до скла надто близько.

Як повідомляв Укрінформ, реконструкція Харківського зоопарку, який засновано 1895 року, розпочалася у липні 2016-го як іміджевий проєкт. Загальні витрати становили понад 1,5 млрд грн, тільки у 2021 році на реконструкцію заклали у міському бюджеті понад 170 млн грн.

За програмою реконструкції, яка затверджена на сесії Харківської міськради у 2017 році, у зоопарку діятимуть тематичні експозиції, які відповідають європейським стандартам: «Африканська савана», «Південна Америка», «Дика Австралія», «Далекий схід» тощо. Повністю оновленою планується представити експозицію «Планета мавп». Для юних відвідувачів передбачено створення експозиції «Контактний зоопарк», де можна буде безперешкодно спілкуватися з тваринами. У «Театрі природи» для відвідувачів планується проводити тематичні свята та інші масові заходи. Видовищною має стати експозиція «Водний світ», яка представлятиме масштабну модель океанських глибин. Тварин планується розмістити в просторих вольєрах. Замість ґрат і бар'єрів від відвідувачів тварин відділятимуть скляні та електричні огорожі, рови з водою тощо.

Фото, відео: Харківський зоопарк