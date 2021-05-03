У зоопарку Маріуполя народилось верблюденя
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.
Як зазначається, верблюденя ледь старше за два тижні. Ім’я поки не дали. Народилось у пари верблюдів Бархана та Джули. Наразі 10-річна мама годує дитинча молоком.
У зоопарку живуть троє дорослих верблюдів – двоє самиць та самець. У них уже п’яте потомство.
Фото: Суспільне Донбас
"Вони ж рік народжують – рік одна, рік друга. Дві дівчинки, вони обидві народжують", - каже директор зоопарку Савелій Вашура.
За словами директора зоопарку, мати годуватиме молоком своє верблюденя впродовж року. Потому її підгодовуватимуть.
Годують верблюдів переважно різними овочами: буряк, морква, яблука, люцерна. Їдять вони багато.
У зоопарку кажуть, як підросте верблюжа - поїде в інший зоопарк за обміном.
Як повідомлялося, в Одеському зоопарку триває бебі-бум - нещодавно народилися вовчата.