У зоопарку Маріуполя народилось верблюденя

У Маріупольському зоопарку народилося верблюденя, дівчинка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, верблюденя ледь старше за два тижні. Ім’я поки не дали. Народилось у пари верблюдів Бархана та Джули. Наразі 10-річна мама годує дитинча молоком.

У зоопарку живуть троє дорослих верблюдів – двоє самиць та самець. У них уже п’яте потомство.

Фото: Суспільне Донбас

"Вони ж рік народжують – рік одна, рік друга. Дві дівчинки, вони обидві народжують", - каже директор зоопарку Савелій Вашура.

За словами директора зоопарку, мати годуватиме молоком своє верблюденя впродовж року. Потому її підгодовуватимуть.

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Годують верблюдів переважно різними овочами: буряк, морква, яблука, люцерна. Їдять вони багато.

У зоопарку кажуть, як підросте верблюжа - поїде в інший зоопарк за обміном.

Як повідомлялося, в Одеському зоопарку триває бебі-бум - нещодавно народилися вовчата.