В Одеському зоопарку відкрили великодні фотозони

В Одеському зоопарку відкрили святкові великодні фотозони, де можуть сфотографуватися відвідувачі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Одеський зоопарк у Фейсбуці.

"Запрошуємо усіх до Одеського зоопарку! На Вас вже чекають святкові фотозони", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Одеському зоопарку повідомили, що в ньому триває бебі-бум - нещодавно народилися вовчата.

Як повідомляв Укрінформ, переможцями конкурсу Одеського зоопарку "Пара року 2021", який проводили до Дня всіх закоханих, стали ведмеді Поляна та Бумер.