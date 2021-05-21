Музей «Букринський плацдарм» може стати туристичним «магнітом» – Немчінов

Національний музей-меморіальний комплекс «Букринський плацдарм» може перетворитися на один із туристичних «магнітів» не лише Київської області, а й України.

Таку думку після відвідування закладу висловив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у дописі в Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

Разом із керівництвом Київської облдержадміністрації, Обухівської районної ради урядовець зустрівся з керівництвом музею, ознайомився з експозицією, станом та матеріально-технічною базою закладу.

«Музей «Букринський плацдарм» заслуговує на розвиток та посісти гідне місце серед туристичних «магнітів» не лише Київської області, а й України. Для мене це ще й особисто важливо, адже це в тому числі вшанування пам'яті та вдячність за мирне життя моєму діду — Герою Радянського Союзу Немчінову Івану Миколайовичу», – написав міністр Кабміну.

Музей «Букринський плацдарм» може стати туристичним «магнітом» / Фото: сторінка Олега Немчінова в Фейсбуці

За його словами, саме за форсування Дніпра, захист та утримання Букринського плацдарму, а також за проявлену мужність його дід отримав звання Героя Радянського Союзу. «Так, у вересні-жовтні 1943 року Іван Немчінов вміло організував прикриття вогнем дивізіону форсування Дніпра передовими загонами піхоти в районі села Зарубинці Канівського району Черкаської області», – зазначив Немчінов.

Букринський плацдарм – один із плацдармів на правому березі Дніпра, в районі Великого Букрина за 80 км на південний схід від Києва, який у вересні 1943 року захопили війська Воронезького фронту під час битви за Дніпро. Плацдарм становив 11 км уздовж фронту і до 6 км углиб. Спроби розпочати з нього наступ на Київ у жовтні 1943 року двічі завершувалися невдачею, що змусило перенести центр наступу на Лютізький плацдарм. Війська, що залишилися на Букринському плацдармі, здійснювали допоміжний удар, відволікаючи на себе частину сил противника.