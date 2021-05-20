Письмо XI століття та середньовічна випічка: фестиваль «Вовча гора» приготував майстер-класи

На фестивалі історичної реконструкції "Вовча гора", що відбудеться 22 травня на Чернігівщині, навчатимуть письму XI століття та приготуванню середньовічних хлібців.

Про це організатори заходу повідомили у Фейсбуці на сторінці парку природи "Беремицьке", де, власне, й проходитиме фестиваль.

"Цьогоріч ми зібрали п'ять цікавенних майстер-класів, розрахованих на те, що ви не лише зможете спробувати створити щось за стародавніми технологіями, але й забрати з собою невеличкий виріб, зроблений самостійно. Теми майстер-класів: виготовлення середньовічних хлібців; каліграфія - письмо XI століття; виготовлення свічок в техніці "макання"; створення витого браслета; створення браслета у техніці "в'язання голкою", - ідеться у повідомленні.

В іншому дописі зазначається, що також на фестивалі можна буде побачити процес карбування рунічного каменю. Колись такі камені створювали скандинави, а потім ця практика поширилася зі Швеції й до української Миколаївщини.

"Майстер працюватиме над стародавнім письмом, щоб ви могли побачити на власні очі, як це - залишати по собі нащадкам слова у камені", - написали організатори.

Історичний фестиваль "Вовча гора" відбудеться в парку "Беремицьке" найближчої суботи. Він присвячений відтворенню свята-ярмарки Х століття на території, що раніше називалася Вовчою горою. Окрім майстер-класів, у програмі заходу - середньовічні бої реконструкторів, лекції, історичні ігри та, звичайно, ярмарок.

Організовують розвагу Клуб історичної реконструкції "Рарог", що має осередки в Києві, Новій Каховці та Одесі, і парк природи "Беремицьке". Початок - із 10 години ранку, вхід на фестиваль вільний.