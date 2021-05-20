У заповіднику «Качанівка» на Чернігівщині вперше відбудеться «Фестиваль талантів»
Про це повідомляється на сайті "Чернігівщина туристична", передає Укрінформ.
"23 травня 2021 року на території Національного заповідника "Качанівка" відбудеться імерсивний івент". Це подія, де гості є учасниками та повністю занурюються в атмосферу події, створюючи навколо себе нову реальність тут і зараз. В імерсивних івентах можливе поєднання елементів театральної вистави, квесту, екскурсії та творчості", – йдеться у повідомленні.
З програмою івентфесту знайомить його сторінка у Фейсбуці.
З неї видно, що учасникам запропонують інтерактивну екскурсію, лекції, артмайстер-класи та платформу для презентації талантів.
"Через туристичну грань проєкту ми пізнаємо Україну, познайомимось з гостинною Чернігівщиною – однією з найбагатших областей щодо культурних та історичних пам’яток та архітектурно-парковим ансамблем "Качанівка", що є одним із 7 чудес України", – написали організатори.
НІКЗ "Качанівка" створили 40 років тому на базі єдиної в Україні вцілілої дворянської садиби кінця ХVІІІ - поч. ХХ століть. У своїй структурі заповідник має дві взаємоінтегровані частини: паркову площу майже 570 га та архітектурну. Водне плесо на 125,5 га утворене річкою Смош. Архітектурний ансамбль садиби нараховує 24 об’єкти. Його окраса – палац, збудований в стилі неокласицизму. Садибна церква Св. Георгія Хозевіта – єдина в Україні, висвячена на такий престол.
Упродовж майже всього ХІХ - поч. ХХ ст. садиба була осередком духовної культури на Лівобережній Україні. Її культурно-мистецький розквіт тісно пов’язаний зі знаною родиною меценатів Тарновських. На їхнє запрошення в садибі гостювали М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш, Ганна Барвінок, О. Лазаревський, Д. Яворницький, М. Костомаров та багато інших видатних постатей. Саме в Качанівці художник Рєпін працював над картиною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", а Глінка писав оперу "Руслан і Людмила".
У наш час подивитися на цю перлину архітектури щороку приїжджає понад 30 тисяч туристів як з України, так і з зарубіжжя.