У заповіднику «Качанівка» на Чернігівщині вперше відбудеться «Фестиваль талантів»

На території Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" в Чернігівській області в неділю вперше влаштують "Фестиваль талантів".

Про це повідомляється на сайті "Чернігівщина туристична", передає Укрінформ.

"23 травня 2021 року на території Національного заповідника "Качанівка" відбудеться імерсивний івент". Це подія, де гості є учасниками та повністю занурюються в атмосферу події, створюючи навколо себе нову реальність тут і зараз. В імерсивних івентах можливе поєднання елементів театральної вистави, квесту, екскурсії та творчості", – йдеться у повідомленні.

З програмою івентфесту знайомить його сторінка у Фейсбуці.

З неї видно, що учасникам запропонують інтерактивну екскурсію, лекції, артмайстер-класи та платформу для презентації талантів.

"Через туристичну грань проєкту ми пізнаємо Україну, познайомимось з гостинною Чернігівщиною – однією з найбагатших областей щодо культурних та історичних пам’яток та архітектурно-парковим ансамблем "Качанівка", що є одним із 7 чудес України", – написали організатори.

НІКЗ "Качанівка" створили 40 років тому на базі єдиної в Україні вцілілої дворянської садиби кінця ХVІІІ - поч. ХХ століть. У своїй структурі заповідник має дві взаємоінтегровані частини: паркову площу майже 570 га та архітектурну. Водне плесо на 125,5 га утворене річкою Смош. Архітектурний ансамбль садиби нараховує 24 об’єкти. Його окраса – палац, збудований в стилі неокласицизму. Садибна церква Св. Георгія Хозевіта – єдина в Україні, висвячена на такий престол.

Упродовж майже всього ХІХ - поч. ХХ ст. садиба була осередком духовної культури на Лівобережній Україні. Її культурно-мистецький розквіт тісно пов’язаний зі знаною родиною меценатів Тарновських. На їхнє запрошення в садибі гостювали М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш, Ганна Барвінок, О. Лазаревський, Д. Яворницький, М. Костомаров та багато інших видатних постатей. Саме в Качанівці художник Рєпін працював над картиною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", а Глінка писав оперу "Руслан і Людмила".

У наш час подивитися на цю перлину архітектури щороку приїжджає понад 30 тисяч туристів як з України, так і з зарубіжжя.