У Чернігові до Дня музеїв презентували нещодавно відреставровані ікони

До Міжнародного дня музеїв у колегіумі Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" відкрили виставку десяти нещодавно відреставрованих ікон.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нових ікон тут небагато, але вони дуже знакові – великі за розмірами і показують розвиток іконопису упродовж XVIII-XІX століть. Ікони написані в різних манерах, тут різна іконографія", – зауважила завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності заповідника, кандидат історичних наук Ольга Травкіна.

Розповідаючи про представлені експонати, науковець, зокрема, звернула особливу увагу на ікону "Богородиця з немовлям – Замилування". Її написала жінка-черниця Пелагея Зеньченкова, що було на той час досить рідкісним явищем.

"Дивіться, який ліричний, м’який образ. Видно, що до його створення була причетна жінка", - зауважила Травкіна.

А от чудотворний образ "Богородиці Ладинської", яка походить із Ладинського Покровського дівочого монастиря (біля міста Прилуки), вирізняється яскравим національним колоритом. Ця робота датується 1840 роком.

На виставці розміщені також дві ікони "Архангел Гавриїл", які репрезентують різні манери та стилі виконання, цікавий також образ чернігівського архієпископа XVII ст. святого Феодосія Углицького.

Травкіна додала, що представлені ікони свого часу привезли з різних місць, переважно із закритих у минулому столітті храмів Чернігівщини. Вони довго чекали на реставрацію, і нарешті черга до них дійшла.

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Загалом колекція ікон заповідника "Чернігів стародавній" налічує понад 900 робіт. Вона включає як ікони, що зберігаються у фондах, так і ті, що й досі розміщені в іконостасах діючих храмів.

Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ