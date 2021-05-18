На Домініканському соборі у Львові відреставрували чотири скульптури та чашу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська міська рада.
«Маємо можливість працювати на найважливіших львівських об’єктах. Сьогодні презентуємо роботи на одному з таких об’єктів – Домініканському соборі. Не скажу, що найгарнішому у Львові, бо стільки красивих костелів, церков у Львові, і важко сказати, що саме цей об’єкт найгарніший. Але, напевно, дуже його всі любимо і цінуємо те, що можемо в цьому храмі залишити свій вклад», – зазначила керівниця Інституту «Полоніка» Дорота Янішевська-Якубяк.
Над реставрацією у Домініканському соборі місто працює впродовж останніх чотирьох років. Була проведена заміна вікон, відновлені вітражі. Завершальним етапом була реставрація центральних 4 скульптур.
«Ми попросили Інститут «Полоніка» допомогти нам відреставрувати скульптури. Адже, коли реставрували дахи, то побачили, що скульптури в поганому стані і можуть обвалитися. Деякі елементи скульптур були втрачені, зокрема, бракувало тих символів, які зараз позолочені сяють над храмом. Тому Інститут «Полоніка» зі спільною українсько-польською групою реставраторів виконали ці роботи», – зазначила начальниця Управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.
За її словами, на перспективу планується відреставрувати й інші скульптури на фасаді Домініканського собору.
Інститут «Полоніка» – це інституція, утворена при Міністерстві культури Польщі, з якою Львів співпрацює з 2007 року. Тоді це був спеціальний департамент, який займався спільною спадщиною, а у 2018 році утворили Інститут «Полоніка». Робота установи націлена на те, щоб проводити ремонтно-реставраційні роботи і допомагати в дослідженнях спільної українсько-польської спадщини. Фахівці інституту працюють не лише у Львові. Вони мають проєкти у Грузії, Білорусі, Англії, Франції.
Фото: Олександр Мазуренко, Андрій Андрух
Відео: Андрій Андрух