На Домініканському соборі у Львові відреставрували чотири скульптури та чашу

У Львові сьогодні, 18 травня, відбулося освячення відреставрованих скульптур та чаші на фасаді колишнього Домініканського собору (нині храм Пресвятої Євхаристії). Роботи профінансувало Міністерство культури Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська міська рада.

«Маємо можливість працювати на найважливіших львівських об’єктах. Сьогодні презентуємо роботи на одному з таких об’єктів – Домініканському соборі. Не скажу, що найгарнішому у Львові, бо стільки красивих костелів, церков у Львові, і важко сказати, що саме цей об’єкт найгарніший. Але, напевно, дуже його всі любимо і цінуємо те, що можемо в цьому храмі залишити свій вклад», – зазначила керівниця Інституту «Полоніка» Дорота Янішевська-Якубяк.

Над реставрацією у Домініканському соборі місто працює впродовж останніх чотирьох років. Була проведена заміна вікон, відновлені вітражі. Завершальним етапом була реставрація центральних 4 скульптур.

«Ми попросили Інститут «Полоніка» допомогти нам відреставрувати скульптури. Адже, коли реставрували дахи, то побачили, що скульптури в поганому стані і можуть обвалитися. Деякі елементи скульптур були втрачені, зокрема, бракувало тих символів, які зараз позолочені сяють над храмом. Тому Інститут «Полоніка» зі спільною українсько-польською групою реставраторів виконали ці роботи», – зазначила начальниця Управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

За її словами, на перспективу планується відреставрувати й інші скульптури на фасаді Домініканського собору.

Інститут «Полоніка» – це інституція, утворена при Міністерстві культури Польщі, з якою Львів співпрацює з 2007 року. Тоді це був спеціальний департамент, який займався спільною спадщиною, а у 2018 році утворили Інститут «Полоніка». Робота установи націлена на те, щоб проводити ремонтно-реставраційні роботи і допомагати в дослідженнях спільної українсько-польської спадщини. Фахівці інституту працюють не лише у Львові. Вони мають проєкти у Грузії, Білорусі, Англії, Франції.

Фото: Олександр Мазуренко, Андрій Андрух

Відео: Андрій Андрух