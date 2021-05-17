Сорочинський ярмарок відбудеться 17-22 серпня

Сорочинський ярмарок на Полтавщині цьогоріч триватиме з 17 до 22 серпня.

Про це повідомили організатори на сайті заходу, передає Укрінформ.

Заявки на участь в ярмарку, який традиційно проходитиме у селі Великі Сорочинці Миргородського району, почнуть приймати з 19 травня, зазначили в оргкомітеті.

"Сподіваємося, що епідеміологічна ситуація в країні дозволить нам провести це найбільш очікуване українцями свято народної історії та культури та дасть можливість підтримати українського товаровиробника і підприємця", – заявили організатори.

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Як повідомляв Укрінформ, торік Сорочинський ярмарок не проводили з огляду на небезпеку зараження коронавірусом. Роком раніше, 2019-го, ярмарок проходив не тільки на Полтавщині, а й в Одесі. У Великих Сорочинцях же тоді зібралася рекордна кількість учасників і мистецьких колективів.

Національний Сорочинський ярмарок – це найбільший в Україні і найвідоміший за її межами ярмарково-виставковий захід. Він проводиться традиційно в передостанній тиждень серпня на площі 16,2 га просто неба в центрі села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.