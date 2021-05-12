Заповідник на Полтавщині оприлюднив відео з життя бабаків

Історико-культурний заповідник "Більськ", що на Полтавщині, оприлюднив відео з весняними іграми бабаків, які живуть на території Більського городища.

Ролик розміщено на сторінці закладу у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Хто там ще не бачив "вартових Гелону"? Маленька історія з життя більських бабаків – наймиліших мешканців Більського городища. Спостерігати за ними – суцільне задоволення", – йдеться у дописі.

Зазняла кумедних звіряток співробітниця заповідника Оксана Дорошенко, змонтувала відео Ірина Дудко.

Більське городище VІІІ-ІІІ ст. до н. е. – унікальний археологічний об’єкт культурної спадщини України, найбільше укріплене поселення у Європі доби раннього залізного віку. Науковці ототожнюють городище зі скіфським містом Гелон. Окрім цього, територія городища багата на природні об’єкти, де рослинний світ і ландшафт – заповідні.

Рішенням Полтавської обласної ради від 15 квітня 2005 року було створено комунальну установу «Історико-культурний заповідник «Більськ».

Фото: скріншот відео заповідника "Більськ"