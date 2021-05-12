Заповідник на Полтавщині оприлюднив відео з життя бабаків
Ролик розміщено на сторінці закладу у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Хто там ще не бачив "вартових Гелону"? Маленька історія з життя більських бабаків – наймиліших мешканців Більського городища. Спостерігати за ними – суцільне задоволення", – йдеться у дописі.
Зазняла кумедних звіряток співробітниця заповідника Оксана Дорошенко, змонтувала відео Ірина Дудко.
Більське городище VІІІ-ІІІ ст. до н. е. – унікальний археологічний об’єкт культурної спадщини України, найбільше укріплене поселення у Європі доби раннього залізного віку. Науковці ототожнюють городище зі скіфським містом Гелон. Окрім цього, територія городища багата на природні об’єкти, де рослинний світ і ландшафт – заповідні.
Рішенням Полтавської обласної ради від 15 квітня 2005 року було створено комунальну установу «Історико-культурний заповідник «Більськ».
Фото: скріншот відео заповідника "Більськ"