На Прикарпатті досліджують європейську норку - розставили фотопастки

На території Карпатського НПП розставили фотопастки для дослідження червонокнижної європейської норки. На жаль, 4 фотопастки вкрали.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник директора з наукової роботи Карпатського НПП Олександр Киселюк.

«Ми розпочали пілотний проєкт «Збереження Норки європейської в Карпатському національному природному парку», провели облік і будемо аналізувати ситуацію. На наших двох полігонах є розкладені фотопастки для дослідження. Є проблема в тому, що на одному полігоні 4 фотопастки поцупили. Люди ще не розуміють, що таке дослідження», - повідомив Киселюк.

За його словами, кількість фотопасток у Карпатському НПП збільшать завдяки підтримці партнерів проєкту - міжнародній організації «Люди проти вимирання». Адже нині перед науковцями стоїть завдання не лише зберегти цей вид норки, але й дізнатись, скільки таких особин проживають на території Карпатського НПП.

«Можемо вже сказати, що у верхів’ї Прута і Чорного Черемошу стан популяції норки у доброму стані. Є кілька їх пар. Взимку було дуже багато їхніх слідів, але у фотокамери нам вони не потрапляли. Тепер бачимо їх. Очевидно, взимку норка була більш скритнішою, а в період розмноження - більш активною. Нині ми робимо майданчики для підгодівлі тварини. Кидаємо рибу, вона чує запах і підходить», - зазначив Киселюк.

Він повідомив, що цей науковий проєкт розпочали ще в січні. Втім, досі норка не потрапляла у фотопастку. Тепер це відео демонструють людям. Науковці кажуть, що норка може проживати у верхів’ї Карпат, де ще не деградовані природні системи, де є риба, і тваринка може знайти для себе харчування.

«Свого часу, коли в нас на Прикарпатті працювали норкові ферми, де вирощували американські норки, які могли краще пристосуватись у водоймах, то вони витісняли європейську. Нині ареал поширення європейської норки – високогір’я Карпат. Загалом, це басейни річок Пруту, Тиси, Черемошу», - зазначив науковець.

За його словами, проєкт для збереження європейської норки триватиме в Карпатському НПП щонайменше два роки. Якщо буде достатньо матеріалу для дослідження, проєкт планують розширити.

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Норка, норка європейська (Mustela lutreola) — дрібний хижий ссавець роду мустела (Mustela) родини «куницеві» (Mustelidae). Поширений на території Іспанії, Франції, Румунії, України, Росії. Колись вид був поширений по всій Європі, але зараз зник на більшій частині свого ареалу. Вид внесений у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи — всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин та тварин в усьому світі.