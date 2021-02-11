На Хмельниччині стали частіше зустрічати червонокнижних лісових котів

На Хмельниччині мисливці почали частіше зустрічати диких лісових котів, які занесені до Червоної книги України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.Поділля.

«Червонокнижні дикі хижі коти довжиною до метра і вагою до дванадцяти кілограмів мешкають в лісах і чагарниках біля водойм Хмельниччини. Останнім часом їх усе частіше зустрічають місцеві мисливці, які розповідають – тварини поводяться досить агресивно», - йдеться у сюжеті.

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Як розповів біолог-мисливствознавець Василь Кочупінда, побачити лісового кота – велика рідкість, адже тварини мають загострений слух і добре маскуються. Вони полюють на птицю, гризунів, плазунів, їдять зайченят та іншу, меншу від себе живність.

За словами мисливця з Городка Петра Войталюка, за два останні роки мисливці вісім разів зустрічалися під час полювань із лісовими та очеретяними котами в угіддях біля Городка, Сатанова та Кам’янець-Подільського району. У половині випадків потривожені дикі тварини поводилися агресивно і їх застрелили.

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У 1980 році всі підвиди лісового кота були занесені до Червоної книги України.

«Добувати кота лісового чи то під час полювання, чи в інших випадках категорично забороняється. Згідно з постановою 1030 Кабінету Міністрів України, передбачено відшкодування збитків за вбивство кота лісового – 8 тисяч гривень», - зазначив головний мисливствознавець Хмельницької області Володимир Стойко.

Як виняток, тварину можна вбити, якщо вона хвора на сказ та нападає на людину.