На Хмельниччині стали частіше зустрічати червонокнижних лісових котів

На Хмельниччині стали частіше зустрічати червонокнижних лісових котів

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Укрінформ
На Хмельниччині мисливці почали частіше зустрічати диких лісових котів, які занесені до Червоної книги України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.Поділля.

«Червонокнижні дикі хижі коти довжиною до метра і вагою до дванадцяти кілограмів мешкають в лісах і чагарниках біля водойм Хмельниччини. Останнім часом їх усе частіше зустрічають місцеві мисливці, які розповідають – тварини поводяться досить агресивно», - йдеться у сюжеті.

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Як розповів біолог-мисливствознавець Василь Кочупінда, побачити лісового кота – велика рідкість, адже тварини мають загострений слух і добре маскуються. Вони полюють на птицю, гризунів, плазунів, їдять зайченят та іншу, меншу від себе живність.

За словами мисливця з Городка Петра Войталюка, за два останні роки мисливці вісім разів зустрічалися під час полювань із лісовими та очеретяними котами в угіддях біля Городка, Сатанова та Кам’янець-Подільського району. У половині випадків потривожені дикі тварини поводилися агресивно і їх застрелили.

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У 1980 році всі підвиди лісового кота були занесені до Червоної книги України.

«Добувати кота лісового чи то під час полювання, чи в інших випадках категорично забороняється. Згідно з постановою 1030 Кабінету Міністрів України, передбачено відшкодування збитків за вбивство кота лісового – 8 тисяч гривень», - зазначив головний мисливствознавець Хмельницької області Володимир Стойко.

Як виняток, тварину можна вбити, якщо вона хвора на сказ та нападає на людину.

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