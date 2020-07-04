У Британії помер найстаріший у світі кіт

У Великобританії помер мейн-кун Раббл, якого вважали найдорослішим у світі котом - йому виповнився 31 рік, що відповідно до людських мірок еквівалентно 150 рокам.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Найстаріший кіт у світі помер у віці 31 року», - йдеться в повідомленні.

Його власниця, 52-річна Мішель Херітедж, розповідає, що кіт практично не мав проблем зі здоров'ям, і помер він від похилого віку. Його неймовірне довголіття вона пояснює тим, що вона ніколи не мала власних дітей, і балувала кота, наче свою дитину.