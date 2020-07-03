Два тижні під завалами: у будинку на Позняках врятували кішку

Рятувальники виявили кішку під завалами будинку, що вибухнув на Позняках у Києві.

Про це повідомила киянка Олена Крижанівська у Facebook.

"Друзі, у мене є історія про диво. Бо тільки дивом можна назвати, що от просто 5 хвилин тому на розвалинах залишків будинку на Позняках, через 2 тижні після вибуху, коли уже завершено всі-всі роботи (бо там вкрай небезпечно, і зараз конструкції дуже "рухливі", щодня рятувальники фіксують подвижки плит і конструкцій!), коли сподівань знайти хоч когось живого зовсім не лишилося - таки було врятоване ще одне маленьке пухнасте життя", - написала вона.

За її словами, імовірне перебування тварини рятувальники визначили за наявними у приміщенні мисочкою та лотком.

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Крижанівська додала, що власники зниклої кішки розмістили фото тваринки на стовпах з проханням повернути її, якщо та зможе вискочити з-під зруйнованих конструкцій.

Під завалами будинку на Позняках знайшли кішку

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ять травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Фото: Олена Крижанівська, ФБ