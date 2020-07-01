Допомогу з документами отримали вже 115 мешканців будинку на Позняках – Кличко

Столична влада надала матеріальну допомогу на відновлення документів вже 115 постраждалим мешканцям будинку на Позняках.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня ми ухвалили рішення надати разом з фондом "Майбутній Київ" додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям, насамперед, на відновлення документів. Допомогу вже отримали 115 людей, які мешкали в будинку", - сказав Кличко.

За його словами, термінове відновлення документів необхідне мешканцям для отримання матеріальної компенсації.

Міський голова нагадав, що всі постраждалі родини отримають від 50 до 100 тисяч гривень.

"Пакет документів на цю компенсацію вже подали 20 сімей і отримають кошти сьогодні чи завтра", - сказав він.

Крім того, Київ надасть допомогу для ремонту в квартирах, що отримають постраждалі мешканці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинуло п'ятеро людей, ще п’ять травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).