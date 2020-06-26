Вибух на Позняках: у сусідні будинки дозволили повернутися мешканцям

Висновки щодо причин вибуху в будинку на Позняках зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Висновки ж щодо причин вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза зараз триває. Працюють і правоохоронні органи, щоб з'ясувати причину, я сподіваюся, що найближчі дні у нас уже буде експертна оцінка з усіх джерел і ми зможемо надати повну інформацію", - сказав Кличко.

За його словами, будинок, де стався вибух, буде повністю демонтований. "Вже розробляється спеціальний проєкт, як це зробити, аби не сталося нових обвалів та щоб не нашкодити сусіднім будинкам", - додав він.

Також очільник міста повідомив, що спеціальна комісія здійснила обстеження сусідніх секцій багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 та будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження були залучені фахівці державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.

"За висновками інституту, пошкоджень сусідніх секцій та будинку на Григоренка, 41, що могли б спричинити їх обвал, фахівці не виявили. Відтак, штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення жителів цих будинків у свої квартири", - додав Кличко.

Крім цього, Кличко повідомив, що нове житло постраждалим пообіцяв надати Президент України Володимир Зеленський.

"І вже видав 12 сертифікатів на квартири. Інші 28 – мають видати протягом місяця. Міська влада вирішить питання з ремонтом квартир, що отримають постраждалі жителі", - сказав мер.

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Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули три людини, ще п’ять травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).