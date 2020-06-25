Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Володимир Зеленський передав ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки.

Відео наживо транслював Офіс Президента у Фейсбук.

«Ключі від усіх 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо віддати тим сім’ям, де діти, я думаю, це зрозуміло, і окремо ми дали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю, і Анатолію, який втратив батька», - сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться про нові квартири, в яких треба зробити ремонт, і звернувся до міського голови Віталія Кличка з проханням допомогти у цьому постраждалим мешканцям багатоповерхівки.