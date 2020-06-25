Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках
Відео наживо транслював Офіс Президента у Фейсбук.
«Ключі від усіх 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо віддати тим сім’ям, де діти, я думаю, це зрозуміло, і окремо ми дали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю, і Анатолію, який втратив батька», - сказав Зеленський.
Він додав, що йдеться про нові квартири, в яких треба зробити ремонт, і звернувся до міського голови Віталія Кличка з проханням допомогти у цьому постраждалим мешканцям багатоповерхівки.
Як повідомлялось, 21 червня у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.
На місці вибуху виявлено тіла п'ятьох загиблих, п’ятеро людей травмовані.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Питання швидкої закупівлі квартир для потерпілих унаслідок вибуху у київській багатоповерхівці перебуває на контролі Президента Володимира Зеленського.