Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Відео
Укрінформ
Володимир Зеленський передав ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки.

Відео наживо транслював Офіс Президента у Фейсбук.

«Ключі від усіх 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перші 12 квартир ми хочемо віддати тим сім’ям, де діти, я думаю, це зрозуміло, і окремо ми дали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю, і Анатолію, який втратив батька», - сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться про нові квартири, в яких треба зробити ремонт, і звернувся до міського голови Віталія Кличка з проханням допомогти у цьому постраждалим мешканцям багатоповерхівки.

Як повідомлялось, 21 червня у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

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На місці вибуху виявлено тіла п'ятьох загиблих, п’ятеро людей травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Питання швидкої закупівлі квартир для потерпілих унаслідок вибуху у київській багатоповерхівці перебуває на контролі Президента Володимира Зеленського.

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