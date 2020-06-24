Вибух на Позняках: Київ виділить постраждалим від 50 до 100 тисяч

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це на брифінгу 24 червня поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч, а мешканцям із ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тисяч гривень, ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тисяч. Люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого", -- сказав Кличко.

Він зазначив, що вже підписав відповідне розпорядження і найближчим часом люди отримають ці кошти.

Також він повідомив, що половину коштів на нове житло для постраждалих може надати місто, а половину може виділити уряд.

"Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Мова йде або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла, або про придбання і передачу квартир", - розповів Кличко.

Як повідомлялось, 21 червня у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Рятувальники евакуювали 23 особи, з-під завалу деблокували 3 особи.

На місці вибуху виявлено тіла п'ятьох загиблих, п’ятеро людей травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).