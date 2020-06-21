У Києві стався вибух у дев’ятиповерхівці

У Дарницькому районі м.Києва в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух.

Про це повідомляє ДСНС.

"21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Григоренка, 41 в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух - попередньо газоповітряної суміші - з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції.

Від ДСНС залучено 46 чол. о/с та 9 од. техніки.