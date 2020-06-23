Вибух на Позняках: рятувальники знайшли під завалами п'ятого загиблого

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976р.н., якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: 2-х жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також 3-х чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", - йдеться у повідомленні.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Всього на місці події події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік, з них від ДСНС 19 од. техніки та 91 чол. особового складу в тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).