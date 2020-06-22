Вибух на Позняках: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

Під завалами на четвертому поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької у місті Києві виявили тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зараз тривають роботи із деблокування тіла", – додав мер.

Це четверта жертва вибуху. За словами Кличка, невідомою лишається доля ще одного мешканця будинку.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.

Читайте також: Хроніка вибухів газу в житлових будинках

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).