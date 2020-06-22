Вибух на Позняках: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Зараз тривають роботи із деблокування тіла", – додав мер.
Це четверта жертва вибуху. За словами Кличка, невідомою лишається доля ще одного мешканця будинку.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули четверо осіб, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше однієї особи залишається невідомою.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).