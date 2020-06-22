Вибух на Позняках: Київ виділить 30 мільйонів на житло для постраждалих

Київ готовий виділити з резервного фонду бюджету 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зранку був на нараді у Прем’єр-міністра, запропонував варіант, як ми можемо допомогти постраждалим мешканцям. Половину коштів на житло для них може надати місто, а половину – уряд. Прем’єр-міністр підтримав таку пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Прем’єр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", - зазначив Кличко.

Також він повідомив, що місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям та допомогу родичам загиблих.

Кличко підкреслив, що наразі на місці події рятувальники розбирають завали, шукають людей, які могли там залишитися. На всіх поверхах будівлі встановили укріплюючі балки, аби будинок не обвалився. Також, за його словами, фахівці обстежують сусідні будинки, щоб визначити, в якому вони стані і чи безпечні для проживання.

"Хочу зазначити, що місто надає необхідну допомогу всім постраждалим мешканцям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку, де стався вибух. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами та всім необхідним", - розповів він.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули троє людей, ще п’ятеро травмовані. Доля щонайменше двох людей ще залишається невідомою.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).