Вибух на Позняках: доля двох чоловіків залишається невідомою

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в багатоповерхівці Києва проводяться безперервно і здійснюватимуться до остаточного виявлення ще двох осіб.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

«Станом на 9:00 доля 2-х чоловіків 1976 та 1967 року народження залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблих людей (2 жінок 1943 та 1974 року народження та чоловіка 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

За фактом вибуху прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Людей з будинку, де стався вибух, тимчасово поселять в інтернаті на Харківському шосе, 121.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.

Фото: пресслужба МВС