Рятувальники розбирають конструкції зруйнованого вибухом будинку у Києві

З місця вибуху у багатоповерхівці в Києві, який стався вранці 21 червня, вивезено вже близько 100 т будівельних конструкцій.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

«З місця події вивезено близько 100 т будівельних конструкцій. Всього для проведення робіт залучено 466 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС 174 особи та 29 од. техніки, у тому числі 4 кінологічні розрахунки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.