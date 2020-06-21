Вибух у Києві: поліція прийшла з обшуком у газорозподільну компанію

Національна поліція України наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух.

Про це заявив очільник МВС Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС у Telegram.

«Арсен Аваков: Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії, яка обслуговувала будинок, де стався вибух», - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

«Проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі», - сказав Аваков.

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За його словами, продовжуються роботи з розбирання завалів. На місці події працюють більше 500 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.