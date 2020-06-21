Вибух у багатоповерхівці Києва розслідують як порушення безпеки при поводженні з газом

За фактом вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при поводженні з газом.

Про це повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

"За фактом вибуху у житловому будинку по вул. Петра Григоренка у Києві відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, досудове розслідування здійснюватиме слідче управління ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької 1/5 в десятиповерховому житловому будинку в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС Україїни та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.)

На місці знаходяться Київський міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС України Микола Чечоткін.