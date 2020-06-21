Вибух у столичній багатоповерхівці: поліція назвала дві версії

Поліція наразі розглядає дві версії причини вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві - вибух газу або підрив вибухового пристою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на місці події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розглядається дві версії - вибух газу або вибуховий пристрій", - сказав Аваков.

За його словами, зразки зібраних на місці матеріалів уже відправлено на експертизу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

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На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС Україїни та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.)

Фото: МВС України