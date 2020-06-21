Вибух у багатоповерхівці Києва: виявили двох загиблих, усіх мешканців відселять

У Києві під час вибуху у багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької загинуло дві людини.

Про це у коментарі журналістам заявив очільник Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дві години тому відбувся вибух, десь приблизно на 6 поверсі, на місце зразу прибула поліція сили ДСНС. На даний момент встановлюємо причини вибуху, і на жаль, дві людини загинуло. По всіх інших з'ясовуємо», - сказав Клименко.

Вибух на Позняках у Києві / Фото: Оксана Ускова, Укрінформ

За його словами, лише після того, як вибухотехніки і представники ДСНС зроблять відповідний висновок, можна буде приступити до розбору завалів.

«Готуємося, скоріше за все, до відселення всього будинку, який ми будемо відселяти, я думаю, через годину-дві. Міська влада вже знає куди, це будуть пансіонати, визначені місця, куди людей повезуть», - сказав Клименко.

На місці події також знаходяться глава МВС України Арсен Аваков, глава ДСНС України Микола Чечоткін, міський голова Києва Віталій Кличко, керівники київської поліції.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що кілька хвилин тому у Дарницькому районі столиці по вулиці Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами було виявлено загиблого, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

У КМДА зазначили, що на місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС Україїни та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.)

Перше фото: Dronarium Україна