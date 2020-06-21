Трагедія у Києві: мешканці зруйнованого вибухом будинку розповіли подробиці

Вранці 21 червня у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Відео з місця події публікує Укрінформ.

Після того, як люди зможуть забрати найнеобхідніші речі з багатоповерхівки, ці квартири опечатають. З багатоповерхівки потрібно буде відселити близько 100 осіб.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами загинула людина, трьох осіб деблокували.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Національна поліція наразі проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух.

З місця вибуху вивезено вже близько 100 т будівельних конструкцій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.