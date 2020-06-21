Квартири у будинку на Позняках опечатають та відселять близько ста людей

Після того, як люди зможуть забрати найнеобхідніші речі з багатоповерхівки, де стався вибух вранці 21 червня у Києві, ці квартири опечатають.

Про це інформує Нацполіція у Telegram.

«План дій на місці події такий: незабаром люди зможуть забрати найнеобхідніші речі; після цього буде проведена опечатка квартир; цілодобове оточення поліцейських та гвардійців; також встановлено намети для постраждалих і організовано харчування», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, з багатоповерхівки потрібно буде відселити близько 100 осіб.

«Близько 100 осіб треба буде відселити», - сказав заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.

Фото Олега Давиденка