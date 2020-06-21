Квартири у будинку на Позняках опечатають та відселять близько ста людей
Про це інформує Нацполіція у Telegram.
«План дій на місці події такий: незабаром люди зможуть забрати найнеобхідніші речі; після цього буде проведена опечатка квартир; цілодобове оточення поліцейських та гвардійців; також встановлено намети для постраждалих і організовано харчування», - йдеться у повідомленні.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, з багатоповерхівки потрібно буде відселити близько 100 осіб.
«Близько 100 осіб треба буде відселити», - сказав заступник голови КМДА.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.
У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.
Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.
Фото Олега Давиденка