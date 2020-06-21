Уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.

Про це він повідломив у Telegram.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін. Від них оперативно отримую інформацію про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху", - написав Прем'єр.

Він повідомив, що дав доручення у понеділок це питання розглянути комісії ТЕБ і НС.

Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих. "За попередніми даними, це дві людини. Сподіваюся, що жертв не стане більше. Наші рятувальники докладають для цього всіх зусиль", - підкреслив він.

Прем'єр запевнив, що уряд детально вивчить причини вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти людям, які постраждали. "З цього питання тримаємо зв'язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом Президента", - зауважив він.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС України та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.).

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

На місці перебувають Київський міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС України Микола Чечоткін, секретар РНБО Олексій Данілов.