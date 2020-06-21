Кличко сказав, куди поселять людей зі зруйнованої багатоповерхівки

Людей з багатоповерхового будинку по вулиці Соломії Крушельницької, де стався вибух, тимчасово поселять у інтернаті на Харківському шосе, 121.

Про це у коментарі журналістам повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зможемо це зробити (пустити людей у будівлю, щоб вони змогли забрати речі – ред.) лише після дозволу вибухотехніків, служби МНС, поліції, коли вони зможуть обстежити будівлю. Людей поки що поселять в інтернаті за адресою Харківське шосе, 121», - сказав Кличко.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі будинку.

«Попередньо там фрагментарно бачимо, що ключові речі, на яких тримається будинок, конструкція його, пошкоджена достатньо сильно. Попередньо можемо сказати, що потрібно буде розбирати цей будинок», - наголосив мер Києва.

Зі свого боку голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що загроза подальшого обвалу у цьому будинку не виключається.

Біля місця події також поставили кулер з водою для мешканців будинку. Громадяни продовжують записуватися у списки, щоб зрозуміти, хто був у будинку, а кого вдома не було.

На місці події також присутній секретар РНБО Олексій Данілов.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.